Cagliari, scontro tra automobile e moto della Polizia Locale in viale Bonaria

Un’automobile (Citroen) e una motocicletta della Polizia Locale di Cagliari si sono scontrate, in tarda mattina, lungo viale Bonaria (nella rotonda dinnanzi al cimitero) nel capoluogo sardo.
Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale sono intervenuti anche i carabinieri per stabilire le dinamiche del sinistro ed effettuare i rilievi del caso.
Fortunatamente la posizione dei dei veicoli non ha particolarmente intralciato il traffico lungo le carreggiate; il sinistro è avvenuto a velocità ridotte.
