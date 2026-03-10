Circa 1500 metalmeccanici a rischio nel Sulcis, pronta la protesta a Roma

È già in fase di organizzazione una grande mobilitazione che porterà la protesta direttamente a Roma sotto le finestre del Governo

Il dramma occupazionale nel Sulcis Iglesiente raggiunge livelli di allerta rossa, con circa 1.500 tute blu il cui futuro appare oggi più incerto che mai. La crisi che attanaglia il polo industriale non accenna a placarsi e, di fronte a prospettive di rilancio che svaniscono giorno dopo giorno, i sindacati di categoria Fiom, Fsm e Uilm hanno deciso di alzare il livello dello scontro.

È già in fase di organizzazione una grande mobilitazione che porterà la protesta direttamente a Roma, con l’obiettivo di portare il grido di aiuto dei lavoratori e delle loro famiglie sotto le finestre del Governo.

Nella mattinata odierna, una delegazione ristretta di circa venti rappresentanti sindacali è stata ricevuta dal Prefetto di Cagliari. Durante l’incontro, le sigle hanno ribadito l’urgenza di interventi strutturali per un territorio ormai allo stremo, sottolineando come il tempo delle promesse sia scaduto. La trasferta nella Capitale rappresenta l’estremo tentativo di rompere il silenzio istituzionale su una vertenza che rischia di trasformarsi in un deserto sociale per l’intera Sardegna sud-occidentale.

