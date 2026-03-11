Cagliari, omesse visite sanitarie ai dipendenti: titolare autospurgo denunciato

Nei confronti dell'amministratore sono state anche comminate sanzioni pecuniarie per un valore superiore ai 1.400 euro

Al termine di una minuziosa indagine ispettiva, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari hanno deferito all’Autorità Giudiziaria l’amministratore di un’azienda specializzata in servizi di autospurgo attiva nel capoluogo sardo.

L’imprenditore è accusato di gravi mancanze riguardanti la sicurezza sul lavoro: nello specifico, gli accertamenti hanno rivelato che i dipendenti della società non erano stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie previste dalla sorveglianza sanitaria.

Questa omissione costituisce una violazione diretta dei protocolli stabiliti per la salvaguardia dell’integrità fisica dei lavoratori, particolarmente rilevante in un settore che comporta l’esposizione a rischi biologici e ambientali. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, nei confronti dell’amministratore sono state comminate sanzioni pecuniarie per un valore superiore ai 1.400 euro. Gli atti relativi all’ispezione sono ora nelle mani dei magistrati per gli approfondimenti legali del caso.

