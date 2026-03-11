Oristano, ordinanza del Sindaco per la prevenzione dalla Febbre del Nilo

Il Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha emesso un’ordinanza mirata alla prevenzione della Febbre del Nilo Occidentale (West Nile Disease) e del virus Usutu, in risposta all’alto rischio di trasmissione rilevato in tutta la Sardegna. Il provvedimento nasce dalla necessità di integrare le disinfestazioni pubbliche con l’azione dei privati, poiché i principali focolai larvali si sviluppano spesso in piccoli accumuli d’acqua stagnante presenti in giardini, balconi, cantieri e aree industriali, luoghi dove gli interventi ordinari degli enti competenti non possono arrivare.

La West Nile è una patologia virale che circola prevalentemente tra gli uccelli (serbatoi del virus) e le zanzare del genere Culex, le quali, pungendo volatili infetti, diventano vettori capaci di trasmettere la malattia. Sebbene nell’uomo l’infezione decorra spesso in modo asintomatico o con sintomi simil-influenzali, nei soggetti più fragili può evolvere in gravi complicazioni neurologiche, come le meningo-encefaliti. Il rischio è prettamente stagionale, con un picco di attività degli insetti pungitori concentrato tra i mesi di aprile e dicembre.

Un aspetto fondamentale chiarito dall’ordinanza è che l’uomo e il cavallo sono considerati “ospiti accidentali a fondo cieco”. Ciò significa che, pur potendo contrarre la malattia, non sviluppano una carica virale nel sangue sufficientemente alta da permettere a una zanzara di infettarsi pungendoli. Di conseguenza, il contagio non può avvenire direttamente da uomo a uomo o da cavallo a cavallo, restando limitato al ciclo uccello-zanzara-ospite, fatte salve le rarissime eccezioni legate a trapianti o trasfusioni non controllate.

Per contenere l’epidemia, l’amministrazione impone ai cittadini l’adozione di rigorose misure di bonifica ambientale, come lo svuotamento dei sottovasi e dei contenitori d’acqua, la copertura di cisterne e l’uso regolare di prodotti larvicidi. Poiché le zanzare comuni hanno un raggio di spostamento limitato rispetto al sito di deposizione delle uova, l’eliminazione dei ristagni nelle proprietà private è considerata la strategia più efficace per abbattere la popolazione di vettori e proteggere la salute pubblica.

