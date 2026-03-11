Olbia, si fingono ragionieri del Comune per estorcere denaro: ecco la truffa telefonica

Un’ondata di tentativi di frode telefonica sta colpendo la città di Olbia, dove si moltiplicano le segnalazioni di cittadini insospettiti da chiamate ambigue. I truffatori utilizzano una tecnica di sostituzione di persona, presentandosi falsamente come contabili del Comune o delegati dell’amministrazione locale per tentare di sottrarre denaro o dati sensibili.
In una delle varianti più diffuse di questo raggiro, l’interlocutore annuncia alla vittima il diritto a una fantomatica liquidazione di 9.000 euro. Si tratta di un’esca studiata per manipolare l’utente, spingendolo a rivelare coordinate bancarie o informazioni personali con il pretesto di dover accreditare la somma.
Le autorità locali confermano che non vi è alcun fondamento in queste comunicazioni, mettendosi in guardia contro queste operazioni di “vishing” (phishing vocale) mirate a danneggiare il patrimonio e la privacy dei residenti.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it