Sestu, ambulatorio di fisioterapia abusivo in centro estetico: scatta il sequestro

I Carabinieri del Nas di Cagliari hanno portato alla luce un caso di abusivismo sanitario nel cuore di un centro benessere locale. Durante una serie di ispezioni programmate nel settore dell’estetica e del massaggio, i militari hanno scoperto un vero e proprio ambulatorio fisioterapico che operava clandestinamente all’interno della struttura.

L’ispezione ha rivelato che i servizi di estetica e quelli medici venivano erogati in regime di totale promiscuità, senza alcuna separazione o autorizzazione specifica. Al momento dell’irruzione, gli operanti hanno colto in flagrante un fisioterapista mentre effettuava un trattamento su un cliente. Poiché la fisiokinesiterapia richiede protocolli sanitari e titoli abilitativi ben diversi dai trattamenti estetici di base, i locali abusivi e i macchinari medicali sono stati immediatamente sottoposti a sequestro penale.

Il responsabile legale della struttura è stato denunciato a piede libero. Le accuse riguardano l’apertura di un presidio medico senza la necessaria dichiarazione di inizio attività e l’aver permesso la convivenza di pratiche sanitarie con servizi incompatibili. Oltre alla Procura, della vicenda sono state investite anche le autorità sanitarie e amministrative per le sanzioni e i provvedimenti di sospensione del caso.

