Cagliari, buone notizie verso il Pisa: regolarmente in gruppo Mina e Mazzitelli

Il centrale difensivo colombiano e il centrocampista italiano recuperano per la trasferta di Pisa; ancora out Deiola e Borrelli

Buone notizie in casa Cagliari in vista della delicata sfida salvezza all’Arena Garibaldi contro il Pisa, in programma per domenica 15 marzo alle ore 15:00.

Il tecnico rossoblù, Fabio Pisacane, potrà contare sui recuperi di Yerry Mina e Luca Mazzitelli che nella giornata di oggi sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo squadra.

Ancora out Alessandro Deiola e Gennaro Borrelli che hanno proseguito il proprio percorso di lavoro personalizzato e non saranno dunque disponibili nel match contro i toscani.

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