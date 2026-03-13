Incidente mortale a Macomer: ecco chi era il 55enne rimasto vittima

Sul posto è giunto rapidamente il personale sanitario e l'elisoccorso, ma per l'uomo 55enne non c'è stato nulla da fare

La comunità di Bortigali e il mondo dello sport piangono la scomparsa di Gianstefano Fara, il cinquantacinquenne vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 13 marzo, lungo la Statale 131. L’uomo, figura di spicco dell’atletismo isolano e già campione italiano ed europeo di bodybuilding, ha perso la vita all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Tossilo.

L’ex atleta viaggiava al volante della sua Alfa Romeo 147 quando, per dinamiche ancora al vaglio degli inquirenti, il veicolo è diventato ingovernabile, andando a impattare con estrema violenza contro la cuspide del guardrail posta proprio all’intersezione per l’area industriale. Nonostante la sua fibra robusta e i disperati tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, giunto rapidamente sul posto con l’elisoccorso, per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Oltre ai soccorritori del 118, sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei resti del veicolo, le pattuglie delle Forze dell’Ordine per i rilievi tecnici e le squadre Anas per la gestione della viabilità. La notizia ha destato profonda commozione non solo nel suo paese d’origine, ma in tutto l’ambiente sportivo sardo, che ricorda Fara come un esempio di dedizione e disciplina nelle discipline del culturismo.

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