Piga (Fdi) attacca la Giunta regionale: “Litigi per poltrone ma non risolvono i problemi”

L’esponente di Fratelli d’Italia e vicecapogruppo in Consiglio Regionale, Fausto Piga, ha commentato con estrema durezza la notizia dell’estromissione dell’assessora Motzo dalla Giunta guidata da Alessandra Todde. Secondo il consigliere di opposizione, la coalizione di governo isolana è ormai preda di una conflittualità insanabile, affermando che “Il campolargo si conferma un campo di battaglia, gira e rigira ogni giorno litigano per poltrone, nomine e incarichi senza mai risolvere un problema”.

Piga respinge con forza l’idea che possa esistere una stabilità interna alla maggioranza, sottolineando come le tensioni siano costanti: “Altro che tregua referendaria, il clima in maggioranza è perennemente esplosivo”. Pur ammettendo che i cambiamenti nella squadra di governo possano avere una natura tecnica, il vicecapogruppo di FDI ritiene che nel caso sardo le ragioni siano ben diverse: “le verifiche in Giunta, i cosiddetti rimpasti, sono fisiologici, ma qui non si tratta di avvicendamenti per dare impulso all’azione politica, ma di continue rese dei conti tra faide“.

Il rappresentante del partito di Giorgia Meloni pone l’accento sulla frequenza di questi ribaltoni, interpretandoli come un segno di debolezza della leadership regionale: “La Presidente Todde per la terza volta in 23 mesi è stata costretta dai suoi a silurare un assessore per calmare le acque agitate della maggioranza”. In conclusione, Piga accusa la coalizione di dare priorità a logiche di potere interne a scapito del bene dei cittadini: “ricatti e guerre sulla pelle dei sardi senza logica visto che in Giunta cambiano le facce, ma i problemi peggiorano”.

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