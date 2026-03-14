Pisa-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

La partita Pisa-Cagliari, valida per la 29ª giornata della Serie A 2025/2026, si giocherà domenica 15 marzo alle ore 15 allo Arena Garibaldi. Il Cagliari non è ancora matematicamente salvo e punta a fare un passo importante verso la salvezza matematica con una vittoria esterna contro il Pisa. Il margine sulla zona retrocessione resta infatti limitato: il terzultimo posto dista appena 6 punti e la lotta è ancora apertissima.

Situazione

Il Pisa arriva alla sfida con l’obbligo di fare punti. Con sole 10 partite ancora da giocare, la squadra toscana non può permettersi ulteriori passi falsi: un risultato negativo contro i rossoblù rischierebbe di aumentare la distanza dalla quartultima posizione, rendendo la rimonta molto complicata.

Dall’altra parte mister Fabio Pisacane sembra intenzionato a confermare alcune delle soluzioni che hanno dato buoni risultati nelle ultime gare. In attacco dovrebbe essere nuovamente schierato Michael Folorunsho, mentre in mediana potrebbe rivedersi Gianluca Gaetano. Il tecnico dovrà però rinunciare a Sebastiano Esposito, fermato dal giudice sportivo per squalifica. Al suo posto è pronto Semih Kılıçsoy, principale candidato per completare il reparto offensivo.

Probabili formazioni

Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola F.; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi.

Allenatore Oscar Hiljemark.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Obert, Adopo, Gaetano, Sulemana, Palestra; Folorunsho, Kılıçsoy.

Allenatore Fabio Pisacane.

Dove vedere Pisa-Cagliari

La partita tra Pisa e Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Il collegamento inizierà alle ore 14:30, con calcio d’inizio fissato alle 15. Telecronaca di Luca Farina.

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