Cagliari, furti in centro: 29enne fermato due volte in poche ore

Un 29enne algerino è stato arrestato dai Carabinieri a Stampace dopo furti nel centro città: fermato in via Manno con coltello e refurtiva

È durata poche ore la libertà di un 29enne di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della stazione di Stampace nel centro di Cagliari.

Il giovane era stato denunciato soltanto nella notte precedente per furto aggravato ai danni di un’autovettura e resistenza a pubblico ufficiale, ma poche ore dopo sarebbe tornato a colpire nella stessa area della città.

L’ultimo episodio è avvenuto in via Manno, dove un cittadino ha segnalato alla centrale operativa la presenza di un uomo intento a rovistare con atteggiamento sospetto all’interno di un furgone parcheggiato.

I militari sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a rintracciare e bloccare il sospetto prima che potesse allontanarsi. Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno trovato il 29enne in possesso di armi improprie, tra cui un coltello a serramanico e un collo di bottiglia frantumato.

Inoltre, nella sua disponibilità è stato rinvenuto uno zaino contenente denaro contante e documenti d’identità, risultati essere il provento di un altro furto commesso poco prima ai danni di un’auto parcheggiata nella stessa zona.

Alla luce della reiterazione dei furti e della presenza di oggetti potenzialmente pericolosi, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto e denunciato anche per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 29enne è stato accompagnato in tribunale per il giudizio con rito direttissimo.

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