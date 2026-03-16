Guerra Medio Oriente, Conte: “Il Governo non ceda le basi militari agli Usa”

In Sardegna sono presenti tre basi militari che potrebbero essere utilizzate come supporto logistico: Teulada, Quirra e Tavolara

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in visita a Sassari in vista del referendum costituzionale sulla Giustizia, ha parlato anche della guerra in Medio Oriente e delle basi italiane/sarde che potrebbero essere messe a servizio degli Stati Uniti per gli attacchi verso l’Iran.

“Il Governo non deve concedere le nostre basi agli attacchi militari di Stati Uniti e Israele; le basi non devono essere utilizzate neanche come supporto logistico”, dichiara l’ex Premier.

In Sardegna sono presenti diverse basi militari che potrebbero essere utilizzate dai soldati a stelle e strisce che si trovano a Teulada, Quirra e Tavolara.

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