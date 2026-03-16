Uta, dopo 40 anni l’inaugurazione dell’impianto di sollevamento

Dopo quattro decenni di attesa, è stato finalmente inaugurato il nuovo impianto di sollevamento di Uta Nord, un evento storico che segna la piena riattivazione del comprensorio irriguo locale. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha dato nuova vita a un’infrastruttura fondamentale che rischiava di sparire nel degrado, assumendone la gestione dalla Regione nel 2020 e completando i necessari interventi di recupero tecnico.

L’impianto rappresenta ora una risorsa vitale per un’area agricola vastissima che abbraccia 1.700 ettari del distretto di Uta Nord, oltre a svolgere un ruolo cruciale nel garantire l’approvvigionamento idrico per i 6.000 ettari del vicino distretto del Cixerri. Grazie a questa opera, gli agricoltori del territorio possono finalmente contare su una rete irrigua efficiente dopo anni di incertezze.

Al momento del taglio del nastro erano presenti i massimi rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, guidati dal presidente dell’ente di bonifica Efisio Perra e dall’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus. Alla cerimonia hanno partecipato anche esponenti dei Lavori Pubblici, i vertici dell’Anbi Sardegna e i primi cittadini di Uta e Villaspeciosa, Giacomo Porcu e Gianluca Melis, insieme a numerosi amministratori, tecnici del settore e delegati delle associazioni di categoria che hanno sottolineato l’enorme potenziale produttivo restituito alla zona.

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