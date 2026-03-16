Dopo la bruciante sconfitta di Pisa i rossoblù si sono subito ritrovati al centro sportivo per porre la testa alla sfida contro il Napoli

Cagliari, testa bassa e pedalare verso il Napoli: ancora out Borrelli

Dopo la bruciante sconfitta nella trasferta di Pisa maturata nella giornata di ieri per 3-1 a favore dei padroni di casa, il Cagliari di Pisacane è tornato subito sull’Isola e oggi si è ritrovato al centro sportivo di Assemini per porre subito la testa al match contro il Napoli.

La gara, da sempre sentitissima contro i partenopei, andrà in scena venerdì 20 marzo alla Unipol Domus, con fischio d’inizio programmato per le ore 18:30.

Per i giocatori maggiormente utilizzati a Pisa seduta di scarico in palestra, per il resto del gruppo lavori di attivazione ed aerobici in campo; da segnalare ancora l’assenza di Gennaro Borrelli che ha proseguito il proprio allenamento personalizzato per recuperare dall’infortunio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it