Cagliari, nell’auto una targa di prova fasulla: 48enne multato e nei guai

Un’operazione di controllo stradale condotta dalla Polizia Locale di Cagliari in via Campania ha portato al sequestro di un veicolo e alla denuncia del suo conducente. Gli agenti hanno intercettato una Peugeot 207 che circolava esponendo una targa prova sovrapposta a quella originale del mezzo.

Alla richiesta dei documenti, l’automobilista — un cagliaritano di 48 anni — ha presentato delle fotocopie di un’autorizzazione intestata a una ditta milanese. L’accuratezza degli agenti ha però permesso di smascherare l’irregolarità: nonostante la targa fosse metallica e apparentemente conforme, presentava diverse anomalie tecniche. Mancavano infatti gli elementi di sicurezza fondamentali, quali il logo della Repubblica Italiana, la codifica MEF e la sigla DGM, confermando che si trattava di un duplicato non autentico.

Oltre al sequestro del pezzo contraffatto, per il conducente è scattata la denuncia penale per l’utilizzo di targa falsa. Sul piano amministrativo, l’uomo è stato pesantemente sanzionato secondo le norme del Codice della Strada per circolazione senza targa regolare e per la totale assenza della copertura assicurativa obbligatoria.

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