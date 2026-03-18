Caso Becciu, il vescovo di Ozieri Corrado Melis: “Esigenza di fare luce sui fatti”

A seguito della clamorosa decisione della Corte d’appello vaticana di annullare la sentenza di primo grado contro il cardinale Angelo Becciu, si leva la voce di monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri, che ha espresso profonda vicinanza al porporato sardo. Attraverso una nota ufficiale diffusa sul portale e sui profili social della diocesi logudorese, l’alto prelato ha sottolineato come questo reset giudiziario rappresenti un’occasione cruciale per la giustizia.

Secondo il vescovo Melis, la necessità di trasparenza è ormai prioritaria: “Emerge con forza un’esigenza non più rinviabile: fare piena luce sui fatti. Una chiarezza completa, libera da ombre e ambiguità, capace di restituire dignità e ristabilire equilibrio”.

Il presule ha poi analizzato la portata tecnica della sentenza d’appello, vedendovi un atto di tutela dei diritti umani e legali: “La decisione della Corte di Appello della Santa Sede, che ha rilevato errori procedurali fino a dichiarare la nullità relativa del procedimento e a disporre la rinnovazione del dibattimento, si presenta come un segno forte. richiamo ai principi fondamentali del diritto, alla dignità della persona e al rispetto pieno delle garanzie difensive”.

La riapertura del dibattimento è interpretata da monsignor Melis come un ritorno alla correttezza processuale: “Il fatto che il processo debba essere sostanzialmente rinnovato, con pieno accesso agli atti e possibilità effettiva di difesa, restituisce al giudizio il suo necessario equilibrio. Si apre così una fase nuova, che può permettere finalmente una valutazione completa e serena”.

Infine, il messaggio si conclude con un sentimento di speranza condiviso da tutta la comunità diocesana di Ozieri, terra d’origine del cardinale: “Come Diocesi, questa decisione viene accolta con profonda partecipazione e con una composta, ma sincera soddisfazione. Si avverte che il tempo della verità si avvicina, che ciò che è stato oscurato potrà essere finalmente chiarito e che quanto è stato motivo di sofferenza potrà trovare luce e giusta valutazione”.

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