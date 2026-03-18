Stop all’eolico off shore, Giorgia Meloni: “Costi troppo elevati”

Il futuro dell’eolico offshore in Italia sembra dirigersi verso una brusca battuta d’arresto. Le nubi su questo settore si sono addensate durante il recente intervento a Palazzo Madama della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

In occasione delle comunicazioni ufficiali al Senato, propedeutiche al Consiglio Europeo del 19 e 20 marzo 2026, la Premier ha affrontato i nodi cruciali della transizione energetica, intrecciandoli con le preoccupazioni per l’instabilità in Medio Oriente. Nel delineare le strategie strategiche del Governo, Meloni ha lasciato intendere un possibile cambio di rotta che potrebbe portare al tramonto dei grandi progetti di parchi eolici marini nel Mediterraneo, segnando un punto di svolta nelle politiche energetiche nazionali.

“Dal nostro punto di vista, non si possono addebitare agli italiani tecnologie che non sono mature e che sono caratterizzate da costi elevatissimi, ad esempio l’eolico offshore, che da solo sarebbe costato oltre 200 euro a megawattora, quindi sì alle rinnovabili ma no a bollette di famiglie e imprese gonfiate oltremodo da incentivi oggettivamente troppo generosi.”

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