Sport Jankto, bufera sul nuovo fenomeno dei social: “Moderasse termini e toni”

Jankto, bufera sul nuovo fenomeno dei social: “Moderasse termini e toni”

I video dell'ex centrocampista del Cagliari sono virali ma c'è chi lo attacca per l'utilizzo di linguaggio scurrile condito da vari insulti

Di
Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Jakub Jankto - TikTok

Sui social è scattata una vera e propria Jankto-mania verso l’ex centrocampista del Cagliari che vestito la maglia rossoblù per due stagioni sotto la guida di Ranieri prima e Nicola poi.

Proprio verso Davide Nicola si è scagliato, in alcuni dei suoi video ormai virali su TikTok, il centrocampista ceco che ha dato l’addio al calcio a soli 29 anni. L’allenatore è stato preso di mira con parole poco carine, condite da vari insulti, per non aver mai fatto giocare Jankto durante la sua esperienza in Sardegna nella passata stagione.

A questo, Jankto ha aggiunto diversi racconti legati al mondo del calcio ma che spesso vengono conditi con parole scurrili, bestemmie e insulti vari anche verso gli utenti che interagiscono con lui.

“Se moderasse i toni senza trascurare anche i particolari più scabrosi della sua esperienza calcistica ne guadagneremmo tutti, lui per primo”, commenta in merito alla vicenda Ivan Zazzaroni.

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