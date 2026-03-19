San Vito, irregolarità ambientali in officina: area sequestrata

Operazione dei Carabinieri a San Vito, dove i militari della Compagnia locale, con il supporto del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Cagliari, hanno effettuato una serie di controlli mirati alla tutela dell’ambiente nel territorio del Sarrabus-Gerrei.

Le verifiche hanno interessato diverse officine meccaniche della zona. Nel corso dell’ispezione presso una delle attività controllate sono emerse presunte irregolarità legate alla gestione degli scarichi e allo smaltimento dei rifiuti, sia pericolosi che non. Le violazioni riguarderebbero il mancato rispetto della normativa regionale in materia ambientale.

Alla luce di quanto accertato, uno dei titolari è stato segnalato all’Autorità giudiziaria. Contestualmente, per impedire il proseguimento delle presunte condotte illecite, è stato disposto il sequestro dell’area destinata alle lavorazioni meccaniche. Il provvedimento resterà in vigore fino al completo adeguamento dell’attività alle norme vigenti.

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