Cagliari-Napoli, i convocati rossoblù: torna Esposito

Il Cagliari si prepara alla delicata sfida contro il Napoli, in programma venerdì 20 marzo all’Unipol Domus e valida per la 30ª giornata di Serie A. Un banco di prova importante per i rossoblù, chiamati a reagire dopo la sconfitta nell’ultimo turno.

Il tecnico Fabio Pisacane ha diramato la lista dei 24 convocati, con alcune assenze pesanti. Non sarà della partita Obert, fermato dal giudice sportivo, mentre restano indisponibili per infortunio Idrissi, Belotti, Borrelli e Felici.

La buona notizia per i rossoblù è il rientro di Sebastiano Esposito, che ha scontato la squalifica e torna a disposizione per una gara fondamentale nella corsa salvezza. Tra i convocati figurano anche due giovani del vivaio: Paul Mendy, attaccante dell’Under 20, e Nicola Grandu, difensore.

Ecco la lista completa:

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