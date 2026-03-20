Mamoiada, tentano di rubare il postamat ma la struttura resiste: colpo fallito

Un assalto notturno in pieno stile “colpo grosso” è fallito nelle prime ore di questa mattina a Mamoiada, dove una banda di malviventi ha tentato, senza successo, di sradicare lo sportello automatico dell’ufficio postale di Piazza Europa. L’azione criminale, scattata tra le 3:30 e le 4:00, è stata pianificata con cura ma si è infranta contro la resistenza meccanica della struttura.

I banditi hanno iniziato l’operazione oscurando le telecamere di sorveglianza puntate direttamente sul Postamat, per poi tentare di agganciare l’intero blocco Atm a un veicolo, pronti a trascinarlo via. Tuttavia, nonostante i danni riportati dalla scocca esterna in plastica, la blindatura metallica interna ha retto all’urto e alla trazione. Qualcosa nella manovra è andato storto — forse un cedimento dei cavi o l’attivazione di qualche sistema di sicurezza — costringendo i ladri a desistere e a fuggire a mani vuote, lasciando il bottino intatto all’interno della cassaforte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente dato il via alle indagini. I militari stanno analizzando i filmati delle altre telecamere presenti nella zona e lungo le vie di fuga per identificare il modello dell’auto utilizzata e risalire ai responsabili del tentato furto.

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