Cagliari-Napoli 0-1, i rossoblù pagano un inizio horror

Ancora una sconfitta per il Cagliari, che cade in casa 1-0 contro il Napoli. Inizio horror per i rossoblù, ed è un peccato perché il resto della gara la squadra di Pisacane se la gioca ad armi pari, pur non creando tanto.

Nemmeno il tempo di spezzare il fiato ed è già vantaggio del Napoli. Sugli sviluppi di un corner, dormita rossoblù e mischia risolta da McTominay che porta in vantaggio gli azzurri dopo 2 minuti. Il Cagliari accusa il colpo, ma pian piano prende coraggio e al 19′ Esposito si trova sui piedi la palla del pareggio, ma spedisce fuori da ottima posizione. Il Cagliari prova quindi ad alzare il baricentro, ma sbaglia tanto a livello tecnico. Al 36′ buona opportunità per Zé Pedro che scaglia un bel destro su cui deve stendersi Milinkovic-Savic.

La ripresa comincia senza cambi da entrambe le parti, ma già al 54′ Conte toglie l’ammonito Lobotka per far entrare Alisson Santos. Al 57′ però è il Cagliari a costruire un’ottima occasione con Gaetano che calcia al volo su sponda di Mina e sfiora il palo. Pisacane prova a muovere le acque in attacco e toglie uno spento Folorunsho per Kilicsoy. Gli equilibri non cambiano e al 71′ Pisacane ci prova anche cambiando assetto, inserendo Mendy e Deiola per Zé Pedro e Adopo.

Gli ultimi dieci minuti il Cagliari prova a sbilanciarsi ancora di più, con gli ultimi cambi che sono Raterink, al debutto in A, e Trepy, mentre escono Rodriguez e Esposito. L’assalto però non va in porto e la squadra sarda esce sconfitta nonostante una gara equilibrata fino alla fine.

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