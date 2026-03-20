Ospedale Lanusei, 3 vite salvate con donazione organi di una 83enne

Tre trapianti riusciti grazie alla generosità di una donna di 83 anni di Lanusei: fegato e reni donati a pazienti in Sardegna e Lombardia dopo il prelievo

Un eccezionale atto di solidarietà ha trasformato una perdita in una nuova opportunità di sopravvivenza per tre persone in attesa di organo. Gli interventi, eseguiti a seguito del prelievo effettuato lo scorso 10 marzo presso l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, sono stati portati a termine con esito positivo, restituendo speranza a pazienti sardi e della penisola.

La protagonista di questo gesto di alto valore civile è una donna di 83 anni residente in Ogliastra la quale, manifestando una profonda sensibilità, aveva espresso chiaramente in vita la propria volontà alla donazione. La sua scelta ha permesso di attivare una complessa macchina organizzativa che ha visto collaborare in stretta sinergia le équipe mediche del presidio di Lanusei e dell’ospedale Brotzu di Cagliari, centro di riferimento regionale per i trapianti.

La distribuzione degli organi ha coinvolto diverse strutture sanitarie. Il fegato e uno dei reni sono stati destinati a due pazienti sardi, rispettivamente di 69 e 72 anni, consolidando l’efficacia della rete trapiantologica isolana. Il secondo rene è stato invece trasferito d’urgenza a Milano, dove è stato ricevuto da una donna di 64 anni. Il successo delle operazioni conferma non solo l’altruismo della donatrice, ma anche l’eccellenza professionale dei medici coinvolti nel delicato processo di prelievo e impianto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it