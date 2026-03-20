Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: inizio traballante per Caprile, male Folorunsho

Sconfitta che brucia per Cagliari, caduto 1-0 all’Unipol Domus per mano del Napoli. I sardi scontano un inizio con la testa tra le nuvole e prendono il gol decisivo dopo neanche 2 minuti di gioco. Peccato, perché poi i rossoblù se la giocano. Le pagelle:

Caprile 5: Inizio horror per lui. Subito una sbavatura e poco convinto sulla mischia che porta al gol dell’1-0. Male anche inaltre situazioni con la palla tra i piedi. Si riprende nel corso della gara e salva anche qualcosa, ma quell’avvio con la tremarella sulle gambe ha pesato per tutti.

Mina 6: Partecipa all’allucinazione collettiva dell’1-0. De Bruyne e McTominay scendono spesso dalle sue parti, ma fisicamente vince il confronto.

Zé Pedro 5,5: Marcatura soft su McTominay in occasione dell’1-0. Milinkovic poi gli nega il gol nel primo tempo. (71′ Mendy 6: Subito propositivo al suo ingresso, ma trova pochi palloni per lui)

Dossena 6: Buona la marcatura su Hojlund. Il giallo finale però pesa perché era diffidato.

Rodriguez 5,5: Poco reattivo sull’1-0, ed è un peccato perché alla lunga cresce. (83′ Raterink sv)

Gaetano 5,5: Corre tanto, ma il contributo palla al piede non è ai suoi massimi e in qualche circostanza si fa cogliere di sorpresa sul primo controllo. Uno dei più ordinati, ma soffre il contesto creato dai suoi compagni.

Adopo 5,5: Molte imprecisioni, con poche idee quando riceve palla. (71′ Deiola 6: Non incide particolarmente, ma è utile per aiutare la retroguardia con la squadra sbilanciata nel finale).

Sulemana 5,5: La corsa non manca, ma la sostanza sì.

Palestra 5,5: Conte gli prepara una gabbia e lui non riesce mai a sprintare. Non una gara semplice per lui, anche se è tra quelli che ci provano di più.

Folorunsho 5: Riproposto centravanti, il primo tempo lo passa a lasciarsi cadere in terra nei contrasti per le seconde palle. Nel secondo tempo la cosa non migliora e Pisacane lo toglie. (64′ Kilicsoy 5,5: Poco coinvolto, non aggiunge nulla alla poca incisività già dimostrata da Folorunsho).

Esposito 5,5: Spreca una chance enorme al 19′, poi un’altra in Curva Sud al 65′. La sua gara è senz’altro generosa, ma alla fine crea poco. (83′ Trepy sv).

Pisacane 5,5: Il Cagliari continua ad avere problemi nei primi 15 minuti. Eppure la gara è preparata bene e lo si vede da un primo tempo dove i rossoblù, pur non esaltanti, fanno una partita “giusta” rispetto all’avversario. Senza quel gol a freddo chissà, ma le reti subite nel primo quarto d’ora sono ormai tante e un problema c’è.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it