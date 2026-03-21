Cagliari Ko contro il Napoli, Pisacane: “Occorre stare lucidi, sereni e lavorare insieme”

"Siamo di nuovo in una fase complicata. In questi momenti è importante rimanere verticali, positivi e concentrati", aggiunge Pisacane

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha così commentato la terza sconfitta consecutiva, in campionato, dei rossoblù per mano del Napoli di Conte impostosi per 1-0 dopo pochi minuti dall’inizio del match.

“Ho sempre detto che la paura è un sentimento utile per essere più concentrati e non superficiali, consapevoli di ciò che ci aspetta. Una sana paura è importante. Il nostro cammino è chiaro e abbiamo già attraversato un lungo periodo senza vittorie da cui siamo usciti rimanendo verticali. Occorre essere lucidi, sereni e lavorare insieme per arrivare al nostro obiettivo”, commenta Pisacane a margine della gara.

“Noi siamo partiti bene con cinque punti nelle prime sette, poi abbiamo avuto mesi difficili e ci siamo ripresi a inizio 2026. Ora siamo di nuovo in una fase complicata. In questi momenti è importante rimanere verticali, positivi e concentrati. La sosta in questo momento ci aiuta”.

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