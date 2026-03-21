Caso Bruzzone, Lucarelli attacca la Procura di Cagliari: “Pessima gestione”

Dopo un lungo periodo di scontri legali caratterizzato da una serie incrociata di denunce, si è conclusa un’indagine che vede coinvolte quattro persone, tra cui la celebre criminologa televisiva Roberta Bruzzone. L’accusa ipotizzata è quella di stalking di gruppo ai danni della collega Elisabetta Sionis, psicologa forense e magistrato onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari. A seguito di queste risultanze, la Bruzzone affronta ora la concreta possibilità di un rinvio a giudizio.
A prendere le sue difese è stata Selvaggia Lucarelli: “Conosco questa vicenda più di chiunque altro ed è complessa. Vi garantisco che Bruzzone ha un ruolo ben diverso da quello della stalker”.
“Questo è il risultato di una pessima gestione della vicenda dal punto di vista giudiziario e mi auguro che la montagna di soldi spesi dalla Procura di Cagliari non sia ancora una volta inutile come credo”.
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