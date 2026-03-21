Caso Bruzzone, Lucarelli attacca la Procura di Cagliari: “Pessima gestione”

"Mi auguro che la montagna di soldi spesi dalla Procura di Cagliari non sia ancora una volta inutile come credo", aggiunge Selvaggia Lucarelli

Dopo un lungo periodo di scontri legali caratterizzato da una serie incrociata di denunce, si è conclusa un’indagine che vede coinvolte quattro persone, tra cui la celebre criminologa televisiva Roberta Bruzzone. L’accusa ipotizzata è quella di stalking di gruppo ai danni della collega Elisabetta Sionis, psicologa forense e magistrato onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari. A seguito di queste risultanze, la Bruzzone affronta ora la concreta possibilità di un rinvio a giudizio.

A prendere le sue difese è stata Selvaggia Lucarelli: “Conosco questa vicenda più di chiunque altro ed è complessa. Vi garantisco che Bruzzone ha un ruolo ben diverso da quello della stalker”.

“Questo è il risultato di una pessima gestione della vicenda dal punto di vista giudiziario e mi auguro che la montagna di soldi spesi dalla Procura di Cagliari non sia ancora una volta inutile come credo”.

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