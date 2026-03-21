Cagliari, la Cremonese vince: rossoblù a soli 3 punti dalla zona retrocessione

Si complica improvvisamente la corsa salvezza del Cagliari. Dopo la sconfitta di misura contro il Napoli, per 1-0, arriva un altro segnale preoccupante per la squadra guidata da Fabio Pisacane: la vittoria della Cremonese sul campo del Parma per 2-0 riduce drasticamente il margine di sicurezza dei rossoblù.
Il successo dei grigiorossi, firmato dalle reti di Maleh e Vandeputte, accorcia infatti la classifica portando la terzultima posizione a soli tre punti dal Cagliari. Una distanza che riapre completamente i giochi in zona retrocessione e trasforma il finale di stagione in una corsa ad alta tensione.
La Cremonese, ora allenata da Marco Giampaolo dopo l’esonero di Davide Nicola, resta al terzultimo posto ma aggancia il Lecce a quota 27 punti. Subito sopra si trova la Fiorentina con 28 punti, mentre il Cagliari è fermo a 30, vedendo assottigliarsi il vantaggio accumulato nelle settimane precedenti.
In fondo alla classifica restano Verona e Pisa, entrambe a 18 punti, ma la lotta per evitare la retrocessione coinvolge ormai diverse squadre, tutte racchiuse in pochi punti.
Per il Cagliari cambia quindi lo scenario. Quella che sembrava una salvezza relativamente tranquilla si è trasformata in una situazione delicata, con la necessità di tornare a fare punti il prima possibile per evitare un finale di campionato carico di rischi.
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