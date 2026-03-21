Cagliari, parla il vice capitano Deiola: “Tutto ancora nelle nostre mani”

"Siamo alle battute finali e ogni partita è buona per aggiungere un ulteriore tassello verso il nostro obiettivo", aggiunge Deiola

Alessandro Deiola, centrocampista e vice capitano del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta contro il Napoli per 1-0 alla Unipol Domus (la terza consecutiva per i rossoblù).

“Dobbiamo pensare partita dopo partita a prescindere da chi ci troveremo davanti, siamo alle battute finali e ogni partita è buona per aggiungere un ulteriore tassello verso il raggiungimento del nostro obiettivo. Il campionato è difficile, lo sappiamo”, dichiara Deiola.

“Arriva la sosta per lavorare e compattarci ancora di più, recuperando a tutti gli effetti dei calciatori per noi importanti. Serve lo sprint finale, tutto è nelle nostre mani: siamo a noi decidere il nostro destino”.

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