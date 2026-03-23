Referendum giustizia, affluenza oltre il 46%: voto fino alle 15

Prosegue la partecipazione degli italiani al referendum sulla riforma della giustizia, con un’affluenza che alle 23 di ieri ha raggiunto il 46,07% a livello nazionale. Il voto, iniziato domenica, proseguirà fino alle 15 di oggi, quando si chiuderanno i seggi e inizierà lo scrutinio.

Il referendum, di tipo confermativo, non prevede il raggiungimento del quorum: l’esito dipenderà quindi esclusivamente dai voti validamente espressi.

I dati Regione per Regione

A guidare la classifica dell’affluenza è l’Emilia-Romagna con il 53,69%, seguita da Toscana (52,49%) e Lombardia (51,83%). Buoni risultati anche in Veneto (50,25%) e Umbria (50,11%).

Sul versante opposto, la partecipazione più bassa si registra in Sicilia, ferma al 34,94%, seguita da Calabria (35,70%) e Campania (37,78%).

La Sardegna si attesta al 39,09%, sotto la media nazionale ma con alcune differenze significative a livello locale.

Il dato di Cagliari

Nel Comune di Cagliari l’affluenza ha raggiunto il 47,37% alle ore 23, un dato superiore rispetto alla media regionale e in linea con diverse realtà del Centro-Nord.

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