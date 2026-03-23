Cagliari, sosta nazionali poco serena: 4 squadre in 3 punti per la salvezza

La crisi del Cagliari non è più soltanto un campanello d’allarme, ma una realtà con cui fare i conti. La sconfitta contro il Napoli, unita alla vittoria della Cremonese sul Parma, ha ridotto a soli 3 punti il margine sulla zona retrocessione, riaprendo completamente la corsa salvezza.

Una situazione che ribalta lo scenario di poche settimane fa, quando i rossoblù sembravano avviati verso una permanenza relativamente tranquilla in Serie A. Oggi, invece, il finale di stagione si preannuncia ad alta tensione, con la squadra chiamata a ritrovare punti e certezze nel momento più delicato.

Responsabilità diffuse

Nel mirino della tifoseria finisce inevitabilmente l’allenatore Fabio Pisacane, protagonista di un avvio convincente ma ora al centro delle critiche per alcune scelte nelle gare decisive. Le ultime prestazioni hanno alimentato dubbi sulla gestione tecnica, soprattutto nei momenti chiave, tra mentalità assente nei momenti cruciali e scelte tattiche dubbie, come l’utilizzo di Folorunsho da centravanti.

Ma le responsabilità non si fermano in panchina. Anche la squadra è sotto esame per errori e cali di concentrazione che hanno inciso pesantemente sui risultati. Distrazioni e mancanza di lucidità hanno compromesso partite fondamentali, rallentando il cammino verso la salvezza.

Piani alti

Non meno rilevante il ruolo della società, finita anch’essa sotto accusa per le decisioni prese durante il mercato invernale. Le cessioni di giocatori considerati importanti nello scacchiere rossoblù hanno lasciato più di un interrogativo tra i tifosi, che non hanno visto arrivare sostituti adeguati. Sulemana e Dossena hanno dato un buon contributo, ma di certo nessuna svolta, mentre i vari Albarracin e Raterink rappresentano scommesse per il futuro.

Percorso

Restano 8 gare dopo la sosta per le nazionali che sospende il campionato per due settimane. La prossima gara sarà contro il Sassuolo, poi la “finalissima” contro la Cremonese. La classifica vede proprio i grigiorossi terzultimi a 27 punti insieme al Lecce, poi la Fiorentina a 29 dopo l’1-1 di ieri contro l’Inter. Il Cagliari è subito sopra a 30 punti. Sono 4 squadre in appena 3 punti e i rossoblù sembrano quelli più in difficoltà: la vittoria manca dal 31 gennaio.

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