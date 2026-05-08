Cagliari-Udinese, i convocati di Pisacane: recupera Deiola

Il Cagliari si prepara a vivere una sfida forse definitiva nella corsa salvezza. Nel terzultimo turno di campionato, i rossoblù ospiteranno l’Udinese all’Unipol Domus con la possibilità di conquistare matematicamente la permanenza in Serie A.

Alla squadra guidata da Fabio Pisacane potrebbe bastare anche un pareggio per chiudere definitivamente il discorso salvezza e affrontare le ultime due giornate senza pressioni legate alla classifica. La permanenza in Serie A potrebbe arrivare anche in caso di passo falso della Cremonese, ma l’obiettivo del gruppo resta quello di conquistare sul campo i punti necessari per chiudere ogni discorso senza dipendere dai risultati delle concorrenti.

Convocati

Per la gara contro l’Udinese, Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati composta da 23 giocatori. Arrivano buone notizie dall’infermeria: sia Rodriguez che Deiola hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e saranno regolarmente a disposizione.

Tra i convocati figura anche il giovane Malfitano, proveniente dalla formazione Under 20 e che indosserà il numero 40, mentre restano indisponibili Mazzitelli e Borrelli. Ancora fuori anche i lungodegenti Pavoletti, Felici e Idrissi.

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