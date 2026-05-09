Cagliari-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane scende in campo alle ore 15:00, alla Unipol Domus, contro l’Udinese di Kosta Runjaic nel match valevole per la 36esima giornata di Serie A.

Se i rossoblù dovessero uscire con un risultato utile dalla sfida ai friulani (pareggio o vittoria) potrebbero festeggiare la salvezza nel massimo campionato italiano con due giornate di anticipo. Qualora arrivasse una sconfitta, tutto sarebbe rimandato a domani alla gara tra Cremonese e Pisa dove i grigiorossi sono obbligati a centrare i 3 punti per mantenere ancora vive le speranze di salvezza.

La gara della Unipol Domus sarà trasmessa sulla piattaforma streaming di Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito; Mendy.

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kristensen, Miacic; Kamara, Atta, Karlstrom, Miller, Ehizibue; Zaniolo, Buksa.

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