Incidente stradale questa sera in viale Colombo, a Cagliari.

Una Volkswagen Up condotta da una ragazza di anni 27 residente nell’hinterland che transitava in viale Colombo con direzione via Ferrara, ha investito 2 donne sull’attraversamento pedonale all’altezza dell’Hotel Mediterraneo.

I pedoni, una di 50enne e una 17enne, residenti nell’ area della città metropolitana, sono state sbalzate a terra riportando varie lesioni. Le donne, ferite, sono state soccorse dal 118 e trasportate al PS dell’ospedale Brotzu e del policlinico con assegnato codice rosso.

La Polizia Locale, intervenuta per i rilievi di legge, è alla ricerca di un veicolo che, dopo aver tamponato la Volkswagen, è fuggito senza fermarsi e prestare soccorso.