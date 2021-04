Le indagini proseguono per scoprire il mandante dell’atto vandalico Immediata la risposta della Polizia all’atto intimidatorio compiuto durante la notte dello scorso 24 gennaio ai danni di Serena Enardu, volto noto della tv e dei social, vittima del danneggiamento della sua macchina parcheggiata in una via di Quartu.

Le indagini degli Agenti del Commissariato di Quartu si sono fondate soprattutto sull’analisi dei filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ragazza, che hanno ripreso il modus operandi del sospettato dell’incendio, anche prima dell’evento, mentre effettuava diversi sopralluoghi, fino ad appiccare, con una rapida azione, l’incendio della sua Range Rover. I poliziotti del Commissariato hanno svolto accertamenti finalizzati all’individuazione della macchina utilizzata dall’autore del reato, ripresa nella sua via di fuga dalle telecamere del Comunale di Quartu, attraverso cui si è arrivati all’individuazione dell’uomo, un pregiudicato quartese di 37 anni, il quale era già sotto la lente degli stessi agenti, insieme ad altri soggetti, sempre quartesi, ritenuti gli esecutori materiali di diversi episodi incendiari consumati a Quartu ai danni di altre autovetture ed immobili.

Il 37enne è stato messo alle strette dai poliziotti ed ha ammesso le sue responsabilità, rappresentando di aver incendiato solo per errore l’autovettura in via Livatino e aggiungendo che l’atto era diretto ad altra persona, senza però fornire indicazioni utili a consentire la sua identificazione.

I poliziotti stanno ancora acclarando la veridicità delle sue dichiarazioni, tuttavia, sebbene siano ancora in corso di chiarimento le reali motivazioni che abbiano determinato l’atto incendiario, su un punto gli agenti ritengono che vi siano pochi dubbi: ovvero, che quest’ultimo così come ulteriori altri episodi monitorati abbiano un comune mandante, in fase di compiuta identificazione.

Il lavoro dei Poliziotti del Commissariato prosegue, dopo la denuncia all’Autorità Giudiziaria del 37enne, il quale si ritiene sia solo l’esecutore materiale di un atto ordinatogli da persone a lui vicine.