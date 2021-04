La Sardegna è una delle regioni con il più alto tasso contagio per Covid-19 in proporzione alle regioni italiane. Il numero, +320 contagi nella sola giornata di ieri, ci deve portare alla realtà: no, il virus non è sconfitto.

Prendendo in considerazione l’ultimo aggiornamento fornito dall’Unità di crisi regionale la Sardegna arriva a quota 17.844 casi attualmente positivi, un numero di quasi cento unità superiore al picco di gennaio.

Questo l’andamento dei contagi in Sardegna in un grafico (aggiornati al 17 aprile 2021):

Come è evidente dal grafico, la Sardegna è in piena terza ondata e i numeri sembrano essere ancora in crescita.

Se per fortuna i dati dei ricoveri sono decisamente inferiori ai numeri di gennaio, dove il picco era stato di quasi 500 ricoveri, oggi siamo a 364 persone ricoverate, ma il dato allarmante è senza dubbio quello delle terapie intensive con 55 ricoveri, mentre il 16 aprile erano addirittura 57, nel mese di gennaio il picco è stato di 60 persone ricoverate. Purtroppo il calo è dovuto ai decessi delle ultime giornate.

Se consideriamo il dato italiano che vede una leggera diminuzione dei casi con 505.308 positivi e una riduzione di 1.430 unità, facendo un paragone con le altre Regioni italiane, la situazione è così suddivisa;

Le Regioni con dati in crescita, oltre alla Sardegna, sono la Provincia Autonoma di Bolzano, la Calabria, la Campania, la Basilicata e la Sicilia.

Provincia Bolzano

Sicilia

Calabria

Campania

Basilicata

Mentre tutte le restanti Regioni italiane hanno dei dati in calo sul totale dei positivi e piano piano anche le terapie intensive occupate stanno costantemente diminuendo.

Veneto

Valle D’Aosta

Umbria

Provincia Autonoma di Trento

Toscana

Puglia

Piemonte

Molise

Marche

Lombardia

Liguria

Lazio

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

Abruzzo

I grafici pubblicati sono dati ufficiali della Protezione Civile pubblicati sul sito