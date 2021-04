Stamattina i carabinieri di Cagliari – San Bartolomeo hanno eseguito una serie di controlli nel quartiere Sant’Elia, in particolare attorno ai palazzoni presso i quali notoriamente c’è un’intensa attività di spaccio di stupefacenti. È stata controllata una macchina sulla quale viaggiavano tre persone, un 36enne disoccupato con precedenti, un 21enne incensurato, entrambi di Domusnovas e un 24enne di Mogoro, panettiere, conosciuto anche lui dalle forze dell’ordine.

Trovandosi i tre fuori del loro comune di residenza, in relazione alle norme per la zona arancione, in materia di norme per il contenimento della pandemia, è stata applicata a tutti la canonica sanzione da 400 euro. I tre hanno anche spiegato ai militari il motivo per cui si erano recati a Cagliari in quel particolare quartiere. Avevano assoluto bisogno di droga e contavano di poterla acquistare in mattinata. I tre sono rientrati nei loro paesi di residenza senza la droga ma con una sanzione pesante.