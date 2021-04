Stamattina i carabinieri di Serrenti (Su) hanno denunciato un 31enne e una 30enne del paese del Campidano, già noti ai militari, per il furto di una Ford Focus avvenuto la settimana scorsa. Il fatto era avvenuto quasi alla presenza del proprietario che, al momento della sottrazione stava rientrando verso la stessa, che era parcheggiata in strada.

L’uomo ha anche riconosciuto l’individuo che si è infilato al posto di guida dando indicazioni ai militari che hanno estrapolato le immagini riprese da video-camere di sistemi di sorveglianza pubblici e privati di quella zona, che hanno inchiodato i responsabili.

L’uomo, denunciato più volte per furti e ricettazioni d’auto, ha sempre dimostrato una particolare predilezione per le Ford, che utilizza per poco tempo, quando ne ha bisogno, e poi le abbandona. I due avranno un processo a Cagliari, dove l’auto, l’auto è stata ritrovata.