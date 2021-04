I Carabinieri della Compagnia di Dolianova (Su) hanno denunciato un 35enne di Sinnai per truffa. Mentre, in tempi di pandemia, il calcio dilettantistico o semi-dilettantistico è fermo per motivi sanitari, l’uomo è riuscito a vendere una sponsorizzazione mediante cartellonistica da esibire dentro il campo sportivo dell’Associazione Sportiva Calcio “Dolianova”.

Infatti la titolare di un negozio di abbigliamento di Dolianova è caduta nella trappola dell’uomo che si è spacciato un dirigente della compagine calcistica che avrebbe dovuto ricevere i denari della sponsorizzazione. Accortasi del raggiro, la donna è andata in caserma dove gli è stato mostrato un album fotografico contenente la foto di tante persone, tra le quali quella dell’autore della truffa, che ha riconosciuto senza ombra di dubbio.

Si tratta dell’ennesima truffa dell’ormai esperto 35enne che sta ampliando il proprio raggio d’azione. L’uomo, più volte denunciato dai carabinieri, risulta ancora in piena attività. Sarà comunque processato dal Tribunale di Cagliari.