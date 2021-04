Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Vertigo, hanno annunciato il ritorno in Italia dei Bad Religion

Dopo averci deliziato la quarantena con alcuni live streaming, singoli online e con una autobiografia ufficiale intitolata “Do What You Want” e pubblicata in occasione del loro quarantesimo compleanno , Bad Religion annunciano un nuovo tour europeo che si terrà nel 2022

La band più influente del punk-rock californiano sarà in Italia per una data a giugno del prossimo anno.