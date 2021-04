Scontri in Consiglio regionale in relazione alla questione del ‘pranzo a Sardara’, la seduta in Aula è stata sospesa dal presidente Michele Pais: nell’ordine del giorno di oggi era prevista la discussione della legge sugli staff della Giunta.

La discussione è nata dalla richiesta, pervenuta dagli esponenti dell’opposizione, che il presidente della Regione Christian Solinas, in quel momento assente, riferisse in Aula. Successivamente al via all’esame degli articoli del ddl 107 i consiglieri della minoranza hanno occupato i banchi.