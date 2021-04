Musica, fuori “Drakkar Special”, il nuovo singolo di BardoMagno

Con “Drakkar Special” i BardoMagno reinterpretano, in chiave gustosamente parodica e medievale, il famosissimo brano dei Lunapop “50 Special”.

Così come la vita per un adolescente medio italiano degli anni Sessanta era intricata e piena di pensieri, anche la vita all’interno della comunità vichinga è particolarmente dura e faticosa. Provate ad immaginare lo stress che si prova quando il raccolto non va come previsto, e non si ha una donna o un drakkar… è molto facile, in questi casi, perdere la calma e il controllo, e finire per inveire contro Odino! Eppure, si sa, gli ultimi a demordere sono i primi a farcela: proprio questo spinge i nostri amici variaghi a saltare in sella ad una Drakkar Special verso monasteri e campi da depredare!

“Abbiamo deciso di dedicare una canzone ai nostri sodali barbuti e dall’elmo cornuto affinché continuino a razziar di fiordo in fiordo” commenta la band.

Come la precedente “La Cintura di Castità”, anche “Drakkar Special” ci consente di immergerci e approfondire la nuova modernità medievale sonora Made In Aquisgrana: le sonorità medieval folk pop ci riportano immediatamente nelle atmosfere medievali e da taverna; a contribuire alla maestosità del sound, ecco gli imponenti flauti, cornamuse e cittern/bouzouki del Gran Calippo d’Oriente (Maurizio Cardullo), le funamboliche ritmiche di Fra’ Casso da Montalcino (Edoardo Sala) e la gozzovigliante voce et chitarra di Abdul il Bardo (Valerio Storch a.k.a Mohammed Abdul).

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA CANZONE