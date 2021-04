È in pubblicazione l’avviso per l’assegnazione del contributo denominato Bonus idrico integrativo 2021, approvato da EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) con deliberazione n 38 del 27 novembre 2020.

A comunicarlo gli uffici comunali del Servizio Politiche sociali ricordando agli interessati che le domande dovranno essere presentate al Comune di Cagliari, entro il 31 maggio 202, mediante raccomandata A/R indirizzata a: “Comune di Cagliari – Servizio Politiche sociali c/o Protocollo Generale, via Crispi 2 – 09124 CAGLIARI”, ovvero via pec, entro il medesimo termine, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it. La raccomandata -specifica l’avviso del Servizio Politiche sociali – dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il termine ultimo del 30 maggio 2021 e pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.

Alla domanda di Bonus dovranno essere allegati:

copia di un documento identità del richiedente in corso di validità;

copia dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ordinario in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

copia di una fattura a cui si riferisce l’utenza domestico-residente per la quale si richiede il Bonus idrico integrativo 2021. Verranno regolarmente esaminate tutte le domande già regolarmente presentate online tramite il portale www.bonusacqua.it entro il termine del 30 maggio 2021. Pertanto gli utenti che si siano avvalsi di questo strumento di presentazione della domanda non dovranno presentarne una nuova al Comune di Cagliari.

L’importo del Bonis spettante a ciascun beneficiario è pari a: