La Conferenza Episcopale Sarda stamani ha comunicato il nome del nuovo Rettore del Seminario Regionale Sardo, dopo la ratifica della Congregazione per il Clero.

A ricoprire l’incarico è stato chiamato don Riccardo Pinna, attualmente Rettore del Seminario Arcivescovile di Cagliari. Con lui, l’équipe è composta da don Andrea Secci (confermato), sempre della diocesi di Cagliari e da don Paolo Carzedda, della diocesi di Nuoro.

Direttore spirituale rimane don Francesco Mameli della diocesi di Ozieri (Ss). All’interno dell’équipe ci sarà anche un altro sacerdote, di una diocesi diversa da quelle citate, il cui nominativo verrà fatto conoscere in seguito per motivi di impegno pastorale.

I Vescovi, incontrando prima l’attuale équipe poi tutti i seminaristi, hanno espresso profonda gratitudine a don Antonio Mura, attuale Rettore, e a tutti i formatori per il lavoro svolto in questi anni, con totale dedizione totale in un servizio essenziale per tutte le nostre Chiese diocesane.