Staff Giunta: opposizione all’attacco contro la Giunta Solinas

“Da oltre un mese il Consiglio regionale non può lavorare per risolvere i problemi veri dei sardi perché impegnato nella discussione della legge “poltronificio”, queste le parole ricorrenti da parte dell’opposizione in Consiglio Regionale che fa il punto a quasi cinquanta giorni dall’ingresso in Aula del disegno di legge 107 sugli staff di presidente della Regione e assessori.

Pd, Progressisti, LeU e Movimento Cinquestelle denunciano uno “stallo istituzionale che da settimane sta rallentando i lavori delle commissioni e dell’Aula”, e mettono in evidenza “le sempre più evidenti contraddizioni interne alla maggioranza su questo provvedimento” e “le continue forzature per consentire l’esame del testo”.