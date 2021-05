In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, lunedì 17 maggio la piattaforma italiana di streaming Streeen propone, visibile in tutto il mondo, Bullied To Death di Giovanni Coda.

Il pluripremiato film di impegno civile, prodotto da Labor Cinema, secondo capitolo della trilogia sulla violenza di genere, inaugura la 26/a edizione di V-art, Festival Internazionale Immagine d’Autore di Cagliari.

Il regista prende spunto dalla vera storia di uno youtuber suicidatosi in seguito ad una sequenza di gravi atti legati al bullismo scolastico e al cyber bullismo di stampo omofobo e “grassofobo” dopo il suo coming out come omosessuale.

“Episodi di violenza di genere e omotransfobica si registrano ogni giorno, ovunque – spiega Giovanni Coda – il mio film infatti non identifica alcun luogo preciso”.