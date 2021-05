La Sigma Cagliari, rinomata squadra giovanile cagliaritana, sta raccogliendo le iscrizioni per il nuovo camp estivo, realizzato con la Associazione Sportiva Farecontatto che svolge da tanti anni attività motoria per bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo.

Il camp sarà dunque aperto a tutti i bambini e bambine di età compresa tra 5 e 12 anni e si svolgerà nei campi di Monte Claro dal 14 giugno al 3 settembre tra giochi, divertimento, inclusione e nuove amicizie.

I ragazzi saranno supervisionati da uno staff specializzato composto da:

1 Direttore Responsabile che coordina le attività sportive e verifica la corretta osservanza delle disposizioni anti covid 19;

4 Tecnici specializzati e di ampia esperienza;

4 Animatori responsabili del benessere e divertimento dei bambini.

L’iscrizione (gratuita per i tesserati Sigma Cagliari) ha un costo di € 10 e tutti gli iscritti riceveranno due t-shirt in cotone, un cappellino e una sacca! I partecipanti potranno iscriversi con la formula del MINI CAMP (08.00 – 13.00) o DAY CAMP (08.00 – 17.00). Lo staff Sigma è a completa disposizione per qualsiasi dubbio e/o chiarimento.