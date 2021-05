Sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” a partire da giovedì 20 saranno avviati gli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione nelle gallerie ‘Pratosardo’ e ‘Marreri’, a Nuoro.

Nel dettaglio fino a sabato 29 maggio sarà chiuso un tratto della carreggiata in direzione Abbasanta per una lunghezza complessiva di circa 5 km, con transito consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

I lavori fanno parte di un ampio piano di interventi sulle gallerie della statale 131 DCN del valore complessivo di 80 milioni di euro, finalizzati all’adeguamento degli impianti tecnologici e al miglioramento delle opere strutturali.