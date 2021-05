In concomitanza con l’incontro del G20 dedicato alla salute che si svolgerà a Roma e con lo sciopero generale della sanità pubblica e privata, il 21 maggio anche in Sardegna si svolgerà un presidio della sanità presso l’Assessorato alla Sanità in via Roma a Cagliari. L’inizio del presidio è previsto per le 10.

Usb scenderà in piazza per “far sentire la voce al Presidente Solinas e all’Assessore Nieddu”, scrivono in un comunicato.