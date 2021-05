Live Nation annuncia che l’unica data italiana dell’End of the Road World Tour dei Kiss, originariamente prevista il 13 luglio 2020, poi posticipata il 12 luglio 2021 sarà riprogrammata l’11 luglio 2022 sempre all’Arena di Verona.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo concerto.

Dopo un’epica carriera lunga quarantacinque anni, che ha ispirato un’era di leggende del rock ‘n’ roll, i KISS hanno annunciato il loro ultimo tour di sempre nel 2019. L’annuncio iniziale del tour è stato accolto da un’enorme richiesta da parte dei fan per ulteriori spettacoli, ma l’END OF ROAD TOUR si concluderà ufficialmente con una data e una location a New York ancora da definire.

I KISS, protagonisti assoluti della scena rock mondiale dai primi anni Settanta, si preparano per lo show più iconico di sempre. Gli ultimi concerti degli inventori del glam rock sono andati in scena nel 2019, quando i KISS hanno acceso i palcoscenici di tutto il mondo con concerti sold-out.

Purtroppo, a causa degli eventi mondiali, la band statunitense non ha potuto completare le date europee originali previste per il 2020 e 2021. Ma i KISS sono lieti di annunciare la riprogrammazione e nuove date europee per il 2022. Saranno aggiunte anche ulteriori date alle città annunciate oggi.

“Tutto ciò che abbiamo costruito e tutto ciò che abbiamo conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto accadere senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, arene e stadi in questi anni. Questa sarà la celebrazione finale per coloro che ci hanno visto e un’ultima possibilità per coloro che non l’hanno fatto. KISS Army, ci salutiamo nel nostro tour finale con il nostro spettacolo più grande e usciremo nello stesso modo in cui siamo entrati… Unapologetic and Unstoppable” hanno detto i KISS su The End Of the Road tour.