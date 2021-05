Alghero, dura protesta del centro sinistra sulla condizione delle spiagge

“Il centrodestra basò un’intera campagna elettorale sul problema della rimozione della posidonia e della pulizia delle spiagge. Fece manifestazioni nel mese di dicembre per denunciare che vi erano “alghe” sulle spiagge – denunciano i consiglieri del centro sinistra – ora questo , documentato dal video, è lo stato del litorale San Giovanni, ad oggi 20 maggio (maggio!), con la stagione balneare iniziata 5 giorni fa”.

L’auspicio, naturalmente, è che l’amministrazione e l’assessorato all’ambiente si rendano al più presto conto che non è assolutamente possibile presentare a turisti e algheresi gli arenili in simili condizioni e si diano da fare per renderli presentabili e decorosi in tempi celeri – incalza l’opposizione ad Alghero – l’altra speranza, probabilmente vana, è però che, davanti all’evidenza dei fatti, dal centrodestra e dall’amministrazione Conoci qualcuno possa chiedere scusa per le enormi frottole raccontate in campagna elettorale. D’altronde, pensare di aver vinto le elezioni con uno slogan bugiardo come “spiagge pulite tutto l’anno” e vedere che ora non si riesce neppure a renderle presentabili alla fine del mese di maggio, dovrebbe far provare una certa vergogna”.